सैकनिल्क के मुताबिक, 'रामायण' ने रिलीज के 18वें दिन (रविवार) 35.60 करोड़ रुपये का कारोबार किया है।

यह कमाई 16,277 शो के लिए हुई, जिसमें हिंदी भाषा से 26.25 करोड़ और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं से 9.35 करोड़ शामिल हैं। वहीं, शनिवार को इसने 27.65 करोड़ रुपये कमाए थे।

फिल्म का कुल घरेलू कलेक्शन अब 942.75 करोड़ रुपये हो चुका है। इसका अगला निशाना 'बाहुबली 2' (1,030 करोड़), 'पुष्पा 2' (1,234 करोड़) और 'धुरंधर 2' (1,149 करोड़) का रिकॉर्ड तोड़ना होगा।