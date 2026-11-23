'रामायण' की कमाई में 18वें दिन आया जबरदस्त उछाल, वर्ल्डवाइड आंकड़ा 1,600 करोड़ के पार
क्या है खबर?
रणबीर कपूर की पौराणिक फिल्म 'रामायण' ने बाॅक्स ऑफिस पर 18 दिन पूरे कर लिए हैं। लगातार दैनिक कमाई घटने के दौर में इसे वीकेंड का जबरदस्त फायदा मिला है। फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 1,600 करोड़ रुपये के पार पहुंच चुका है। घरेलू स्तर पर भी फिल्म ने रविवार को बंपर कारोबार किया और प्रभास की 'बाहुबली 2' को टक्कर देने की तैयारी कर रही है। आइए जानते हैं कि 'रामायण' की ताजा कमाई कितनी है।
कमाई
'रामायण' ने रविवार को कर डाली बंपर कमाई
सैकनिल्क के मुताबिक, 'रामायण' ने रिलीज के 18वें दिन (रविवार) 35.60 करोड़ रुपये का कारोबार किया है।
यह कमाई 16,277 शो के लिए हुई, जिसमें हिंदी भाषा से 26.25 करोड़ और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं से 9.35 करोड़ शामिल हैं। वहीं, शनिवार को इसने 27.65 करोड़ रुपये कमाए थे।
फिल्म का कुल घरेलू कलेक्शन अब 942.75 करोड़ रुपये हो चुका है। इसका अगला निशाना 'बाहुबली 2' (1,030 करोड़), 'पुष्पा 2' (1,234 करोड़) और 'धुरंधर 2' (1,149 करोड़) का रिकॉर्ड तोड़ना होगा।
फिल्म
विदेशों में भी 'रामायण' का गुणगान जारी
विदेशों में, 'रामायण' ने दमदार प्रदर्शन दिखाते हुए अब तक कुल 567 करोड़ रुपये जुटा लिए, जिससे इसका कुल वैश्विक कलेक्शन अब 1,693.50 करोड़ रुपये हो गया है।
फिल्म पर बात करें, तो 'रामायण' का निर्देशन नितेश तिवारी ने किया है, जबकि नमित मल्होत्रा इसके निर्माता हैं। इसका संगीत एआर रहमान और हंस जिमर ने मिलकर तैयार किया है।
रणबीर ने इसमें 'श्रीराम' का किरदार निभाया है। साई पल्लवी ने सीता और यश ने रावण का किरदार निभाया है।