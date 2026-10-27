'रामायण' के VFX पर सवाल उठाने वालों से सुहेल की अपील, बोले- कलाकारों ने सालों तक...

सुहेल ने कहा, "भारतीय युवा इस फिल्म के VFX पर काम कर रहे हैं। उनकी उम्र लगभग 19-25 साल के बीच है और वे बहुत कड़ी मेहनत करते हैं। यह तो बस टीम का एक हिस्सा है। अगर भारतीय क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप फाइनल में खेल रही हो, तो आप उन पर दबाव नहीं डालते। आप उन्हें अपना आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं, 'आप जीतें, हम आपके साथ हैं।' आप उन पर दबाव नहीं डालते। ऐसा करना गलत है।"