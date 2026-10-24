रणबीर कपूर ने अमिताभ बच्चन से पूछी 'दिवाली की याद'

'KBC 18' के मंच पर सजी 'रामायण' की मंडली, अमिताभ बच्चन ने सुनाया दिवाली का किस्सा

लेखन सयाली 04:19 pm Oct 24, 202604:19 pm

क्या है खबर?

'रामायण' की रिलीज से पहले इस फिल्म के कलाकार जोरों-शोरों से इसके प्रचारे में लगे हुए हैं। इसी बीच रणबीर कपूर, साई पल्लवी और रवि दुबे, अमिताभ बच्चन के क्विज शो 'कौन बनेगा करोड़पति (KBC 18) की शोभा बढ़ाने वाले हैं। 29 और 30 अक्टूबर को रात 9 बजे प्रसारित होने वाले इस एपिसोड का एक प्रोमो 'सोनी टीवी' ने जारी किया है। इसमें अमिताभ दिवाली का पुराना किस्सा सुनाते नजर आ रहे हैं।