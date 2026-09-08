रामानंद सागर के पोते बोले- 'राम' के रूप में रणबीर कपूर स्वीकार्य नहीं; दिया ये तर्क 

ANI के मुताबिक, शिव ने कहा, "उस एक कास्टिंग को छोड़कर, मुझे बाकी कास्टिंग बहुत पसंद है। व्यक्तिगत तौर पर, मैं रणबीर कपूर को राम के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि 'एनिमल' के बाद, मैं उन्हें राम के रूप में नहीं देख सकता। राम जी को देखकर मुझे लगता है कि किसी नए चेहरे को लिया जाना चाहिए था।"

उन्होंने कहा कि शायद रणबीर को मार्केटिंग स्ट्रेटजी के लिए लिया होगा, वरना मार्केटिंग इतनी अच्छी नहीं होती।