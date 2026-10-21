राम गोपाल वर्मा ने दिखाई 'पुलिस कंपनी' की पहली झलक, अगले साल मचेगा तहलका

'पुलिस कंपनी' का पोस्टर पुलिस के दृढ़ और निडर रवैये को दर्शाता है, जैसे वे कोई एनकाउंटर करने जा रहे हों। इसमें हर्षवर्धन मुंबई के एनकाउंटर विशेषज्ञ दया नायक का किरदार निभाते दिखाई देंगे।

यह सच्ची घटनाओं से प्रेरित उन अनोखे हालातों की कहानी बताएगी, जिनकी वजह से 1997 और 2004 के बीच लगभग 300 गैंगस्टर मारे गए थे।

फरदीन खान, फातिमा सना शेख और परेश रावल भी इसका हिस्सा हैं।

यह 4 जून, 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।