राम गोपाल वर्मा ने दिखाई 'पुलिस कंपनी' की पहली झलक, अगले साल मचेगा तहलका
क्या है खबर?
फिल्ममेकर राम गोपाल वर्मा ने अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म 'पुलिस कंपनी' पर बड़ा अपडेट दिया है। उन्होंने दर्शकों का इंतजार खत्म करते हुए असली पुलिस-ड्रामा पर आधारित इस एक्शन थ्रिलर की पहली झलक को सोशल मीडिया पर जारी किया है। साथ में फिल्म की रिलीज तारीख से पर्दा भी उठाया है। एक अन्य पोस्ट के जरिए उन्होंने फिल्म के किरदारों और कहानी की संक्षिप्त जानकारी भी दी है। बता दें, टी-सीरीज द्वारा निर्मित 'पुलिस कंपनी' में हर्षवर्धन राणे मुख्य अभिनेता हैं।
रिलीज
अगले साल सिनेमाघरों में उठेगा असली बवंडर
'पुलिस कंपनी' का पोस्टर पुलिस के दृढ़ और निडर रवैये को दर्शाता है, जैसे वे कोई एनकाउंटर करने जा रहे हों। इसमें हर्षवर्धन मुंबई के एनकाउंटर विशेषज्ञ दया नायक का किरदार निभाते दिखाई देंगे।
यह सच्ची घटनाओं से प्रेरित उन अनोखे हालातों की कहानी बताएगी, जिनकी वजह से 1997 और 2004 के बीच लगभग 300 गैंगस्टर मारे गए थे।
फरदीन खान, फातिमा सना शेख और परेश रावल भी इसका हिस्सा हैं।
यह 4 जून, 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्टर
POLICE COMPANY was more dangerous than D Company because in between 1997 and 2004, it killed 319 gangsters— Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) October 20, 2026
@harshvardhanrane @fardeenfkhan @saurabhshuklafilms @pareshrawalofficial @fatimasanashaikh @ashwinikalsekar @rgvzoomin #DayaNayak #BhushanKumar #KrishanKumar @shivchanana… pic.twitter.com/U3aXIQcHWd