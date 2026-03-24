राम गोपाल वर्मा नहीं बनाएंगे 'सरकार 4'

राम गोपाल वर्मा ने 'सरकार 4' को शुरू करने से पहले किया बंद, किया ये ऐलान

लेखन ज्योति सिंह 05:31 pm Mar 24, 202605:31 pm

क्या है खबर?

फिल्म निर्माता राम गोपाल वर्मा ने कुछ दिन पहले एक कार्यक्रम में कहा था कि वह 'सरकार 4' बनाएंगे। इस फ्रैंचाइजी की 3 किस्तें आ चुकी हैं और सभी ने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। यही कारण है कि जब चौथी किस्त की चर्चा शुरू हुई, तो फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लोग जानने को उत्सुक थे कि क्या अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन की वापसी होगी। हालांकि, अब वर्मा ने अपनी योजना को रद्द कर दिया है।