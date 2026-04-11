राम गोपाल वर्मा बोले- दाऊद इब्राहिम से चल रही मेरी 'रोजी-रोटी', अंडरवर्ल्ड का अजीज था मैं

श्रेय "मेरी कमाई और कामयाबी का जरिया अंडरवर्ल्ड" फिल्मफेयर के साथ एक इंटरव्यू में निर्देशक ने स्वीकार किया कि वो अपनी आत्मकथा 'गन्स एंड थाइज' को अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को समर्पित करना चाहते थे, लेकिन पब्लिशर्स ने उसका नाम हटा दिया। उन्होंने दो टूक कहा कि अगर दाऊद न होता तो वो 'सत्या' और 'कंपनी' जैसी कालजयी फिल्में कभी नहीं बना पाते और आज वह जो भी कमा रहे हैं, वह उन्हीं कहानियों की बदौलत है। उनकी कमाई और कामयाबी का जरिया अंडरवर्ल्ड ही है।

प्रतिक्रिया "धमकी नहीं, मुझे प्यार मिला" जब निर्देशक से पूछा गया कि क्या उन्हें 1990 के दशक के दौरान कई अभिनेताओं और फिल्म निर्माताओं की तरह कभी अंडरवर्ल्ड से धमकी भरे फोन आए तो उन्होंने कहा, "मैं इकलौता ऐसा व्यक्ति था, जिसे कभी धमकी भरे फोन नहीं आए और इसका कारण ये था कि उन्हें 'सत्या' और 'कंपनी' बहुत पसंद आई थी। वे मुझे परेशान नहीं करना चाहते थे। एक तरह से मैं उनका आत्मीय साथी बन गया था।"

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खतरा बॉलीवुड पर जब मंडराता था अंडरवर्ल्ड का साया बता दें कि 90 के दशक में बॉलीवुड पर अंडरवर्ल्ड का साया मंडराता था। कुछ ही दिन पहले फराह खान न बताया था कि जब उन्होंने बतौर कोरियोग्राफर अपने करियर की शुरुआत की थी, तब निर्माता मुकेश दुग्गल को गोली मार दी गई थी। शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान पर भी अंडरवर्ल्ड के दबाव में काम कर रहे थे। करण जौहर को 'डुप्लीकेट' और 'कुछ कुछ होता है' के प्रीमियर के दौरान अंडरवर्ल्ड से धमकी भी मिली थी।

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