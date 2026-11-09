'रामायण' के मुरीद हुए निर्देशक राम गोपाल वर्मा, आलोचना करने वालों को दिया करारा जवाब

उन्होंने लिखा, 'नायक कहानी के ऊपर तैरता हुआ कोई नीला भगवान नहीं। वह एक ऐसा व्यक्ति है जिसने पहले ही दुनिया का अंत देख लिया है और फिर भी जानबूझकर उसमें चलना चाहता है। उत्थान किसी राज्य का नहीं है। यह एक ऐसे दिमाग का है जो कमजोरी को चुनौती देता है। हर फ्रेम में किसी ऐसे व्यक्ति का भार होता है जिसने पुराने नियमों को जला दिया है और अब केवल सत्ता के तर्क से आगे बढ़ रहा है।'