राम गोपाल वर्मा ने गैंगस्टर ड्रामा का ऐलान किया

राम गोपाल वर्मा का ऐलान, इस बार 'धुरंधर' से भी बड़ी फिल्म लाने की तैयारी

लेखन ज्योति सिंह 12:13 pm Sep 14, 202612:13 pm

क्या है खबर?

राम गोपाल वर्मा ने रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' को "भारतीय सिनेमा में एक क्रांतिकारी छलांग" कहा था। अब वह एक ऐसी फिल्म बनाने जा रहे हैं, जो उनके अनुसार 'धुरंधर' से भी बड़ी गैंगस्टर-ड्रामा होगी। इसका ऐलान उन्होंने हाल ही में आधिकारिक तौर पर किया। वर्मा ने घोषणा की है कि वह 'सैयारा' निर्देशक मोहित सूरी के साथ एक गैंगस्टर ड्रामा पर काम कर रहे हैं। उनके इस ऐलान ने फैंस की उत्सुकता को बढ़ा दिया है।