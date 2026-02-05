राम चरण की पत्नी उपासना को अस्पताल से मिली छुट्‌टी

लेखन ज्योति सिंह 02:17 pm Feb 05, 202602:17 pm

क्या है खबर?

साउथ के सुपरस्टार राम चरण हाल ही में 2 जुड़वा बच्चों के पिता बने हैं। उनकी पत्नी उपासना कोनिडेला ने 31 जनवरी, 2026 को एक बेटे और एक बेटी काे जन्म दिया था। अब उन्हें अस्पताल से छुट्‌टी दे दी गई है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है जिसमें राम और उपसाना को कड़ी सुरक्षा के बीच अपने जुड़वा बच्चों के साथ अस्पताल से घर लौटते देखा गया। बता दें, उपसाना हैदराबाद के अपोलो अस्पताल में भर्ती थीं।