राम चरण की पत्नी उपासना कोनिडेला को अस्पताल से मिली छुट्टी, कड़ी सुरक्षा में दिखे दोनों
क्या है खबर?
साउथ के सुपरस्टार राम चरण हाल ही में 2 जुड़वा बच्चों के पिता बने हैं। उनकी पत्नी उपासना कोनिडेला ने 31 जनवरी, 2026 को एक बेटे और एक बेटी काे जन्म दिया था। अब उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है जिसमें राम और उपसाना को कड़ी सुरक्षा के बीच अपने जुड़वा बच्चों के साथ अस्पताल से घर लौटते देखा गया। बता दें, उपसाना हैदराबाद के अपोलो अस्पताल में भर्ती थीं।
वीडियो
सुरक्षा एहतियात के साथ घर लौटे दंपति
वीडियो में राम और उपासना को अपने नवजात बच्चों के साथ कार में बैठे दिखाई दिए। वहीं सुरक्षाकर्मी सुरक्षा एहतियात के साथ उन्हें अस्पताल से बाहर निकालते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल, 31 जनवरी को राम के दोबारा पिता बनने की खबर सुनकर फैंस भारी तादात में अस्पताल के बाहर जमा हो गए थे। उन्होंने अभिनेता और उनकी बड़ी बेटी क्लिन कारा को बुरी तरह से घेर लिया था। इस कारण डिस्चार्ज प्रक्रिया को चुपचाप पूरा किया गया है।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए वीडियो
February 5, 2026
बच्चे
2023 में बेटी का स्वागत, 2026 में जुड़वा बच्चे
राम और उपासना ने शादी के 10 साल बाद साल 2023 में अपनी पहली बेटी क्लिन कारा का स्वागत किया था। अब, 2026 में दंपति के घर जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया है जिसके बाद दोनों 3 बच्चों के माता-पिता बन गए हैं, और उनका परिवार अब पूरा हो चुका है। काम की बात करें, तो राम अपनी आगामी फिल्म 'पेड्डी' को लेकर चर्चा में हैं जो 30 अप्रैल, 2026 को रिलीज होगी। इसमें उनके साथ जाह्नवी कपूर नजर आएंगी।