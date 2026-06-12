बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट

'पेड्‌डी' 200 करोड़ रुपये कमाने से इंच भर दूर, 'है जवानी तो...' पहले हफ्ते में पस्त

लेखन ज्योति सिंह 09:37 am Jun 12, 202609:37 am

क्या है खबर?

राम चरण की फिल्म 'पेड्‌डी' अपनी रिलीज का एक सप्ताह पूरा कर चुकी है। जल्द ही यह घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ रुपये के क्लब में दाखिल हो जाएगी। फिल्म में जाह्नवी कपूर भी अहम किरदार में हैं, जो 'देवरा' (2024) के बाद उनकी दूसरी साउथ की फिल्म है। दूसरी ओर, बॉलीवुड फिल्म 'है जवानी ताे इश्क होना है' रिलीज के एक हफ्ते बाद भी अपना बजट (लगभग 70 से 80 करोड़) नहीं निकाल पा रही है।