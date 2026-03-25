'पेड्‌डी' की शूटिंग के दौरान राम चरण हुए घायल

फिल्म 'पेड्‌डी' की शूटिंग के दौरान घायल हुए राम चरण, टीम ने बताया कैसी है तबीयत

लेखन ज्योति सिंह 01:59 pm Mar 25, 202601:59 pm

क्या है खबर?

राम चरण इस वक्त आगामी फिल्म 'पेड्‌डी' में व्यस्त चल रहे हैं जिसमें उनके साथ जाह्नवी कपूर भी हैं। फिल्म का निर्देशन बुची बाबू सना कर रहे हैं और यह 30 अप्रैल, 2026 को सिनेमाघरों का दरवाजा खटखटाएगी। हालिया अपडेट में बताया गया कि अभिनेता शूटिंग सीक्वेंस के दौरान घायल हो गए। उनके आंख में चोट लगने की अटकलों ने फैंस को परेशान कर दिया, लेकिन अब राम चरण की टीम ने हादसे के बारे में जानकारी दी है।