'पेड्‌डी' के टीजर रिलीज पर आया अपडेट

राम चरण की 'पेड्‌डी' के टीजर रिलीज पर आया अपडेट, जानकर झूम उठेंगे फैंस

लेखन ज्योति सिंह 01:52 pm Mar 24, 202601:52 pm

क्या है खबर?

राम चरण की फिल्म 'पेड्‌डी' साल 2026 की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। बुची बाबू सना द्वारा निर्देशित इस फिल्म के 2 गानों 'चिकरी चिकरी' और 'राय राय रा रा' को बेहतरीन प्रतिक्रिया मिली है जिसके बाद से लोगों की उत्सुकता चरम पर है। इस बीच, खबर है कि निर्माता ज्यादा इंतजार न कराते हुए 'पेड्‌डी' के टीजर जारी करने की योजना बना रहे हैं। इसके लिए राम चरण के जन्मदिन से बेहतर दिन कोई नहीं हो सकता।