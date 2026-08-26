रक्षाबंधन पर भाई-बहन के रिश्ते की ये फिल्में जरूर देखें

भाई-बहन के रिश्ते को दिखाती हैं ये फिल्में, रक्षाबंधन के मौके पर OTT पर देख डालिए

लेखन अंशिका शुक्ला 10:15 am Aug 26, 202610:15 am

क्या है खबर?

28 अगस्त को देशभर में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा, जो भाई-बहन के प्यार और मजबूत रिश्ते का प्रतीक है। बॉलीवुड ने भी इस खूबसूरत रिश्ते को पर्दे पर कई अलग-अलग अंदाज में पेश किया है। 'हम साथ-साथ हैं' से लेकर 'दिल धड़कने दो' तक कई फिल्मों में भाई-बहन के रिश्ते की मिठास देखने को मिलती है। ऐसे में रक्षाबंधन के मौके पर जानते हैं, ये फिल्में किस OTT प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं।