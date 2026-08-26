भाई-बहन के रिश्ते को दिखाती हैं ये फिल्में, रक्षाबंधन के मौके पर OTT पर देख डालिए
क्या है खबर?
28 अगस्त को देशभर में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा, जो भाई-बहन के प्यार और मजबूत रिश्ते का प्रतीक है। बॉलीवुड ने भी इस खूबसूरत रिश्ते को पर्दे पर कई अलग-अलग अंदाज में पेश किया है। 'हम साथ-साथ हैं' से लेकर 'दिल धड़कने दो' तक कई फिल्मों में भाई-बहन के रिश्ते की मिठास देखने को मिलती है। ऐसे में रक्षाबंधन के मौके पर जानते हैं, ये फिल्में किस OTT प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं।
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'जोश' और 'फिजा'
फिल्म 'जोश' साल 2000 में रिलीज हुई थी। फिल्म में शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय बच्चन ने जुड़वां भाई-बहन मैक्स और शर्ली का किरदार निभाया था। इस फिल्म को आप यूट्यूब पर देख सकते हैं।
साल 2000 में रिलीज हुई फिल्म 'फिजा' में करिश्मा कपूर और ऋतिक रोशन ने भाई बहन का किरदार निभाया था। यह फिल्म खालिद मोहम्मद द्वारा निर्देशित है। इसे आप प्राइम वीडियो और नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।
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'जाने तू या जाने ना' और 'दिल धड़कने दो'
'जाने तू या जाने ना' साल 2008 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में अदिति (जेनेलिया डिसूजा) और उनके भाई अमित (प्रतीक बब्बर) के बीच का प्यारा और अनोखा भाई-बहन का रिश्ता दिखाया गया है। इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।
साल 2015 में रिलीज हुई 'दिल धड़कने दो' में प्रियंका चोपड़ा और रणवीर सिंह ने भाई-बहन की भूमिका निभाई है। इस फिल्म को लोगों ने खूब पसंद किया था। आप इसे प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं।
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'करण अर्जुन' और 'हम साथ-साथ हैं'
'करण अर्जुन' साल 1995 में रिलीज हुई थी। इसमें सलमान खान और शाहरुख खान ने करण और अर्जुन नाम के भाइयों का किरदार निभाया है, जिनका रिश्ता एक दुखद घटना के बाद भी कायम रहता है। इसे आप ZEE5 पर देख सकते हैं।
साल 1999 में रिलीज हुई 'हम साथ-साथ हैं' 3 भाइयों और उनकी बहन के बीच के मजबूत रिश्ते पर आधारित है। इस फिल्म को आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं।