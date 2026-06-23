रक्षाबंधन 2026 पर बड़े पर्दे पर टकराएंगी ये फिल्में, कौन-सी मारेगी बाजी?

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'खोसला का घोसला 2' और 'वन- फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट'

'खोसला का घोसला' के पहले भाग को लोगों ने खूब पसंद किया था। ऐसे में अब इसका सीक्वल आ रहा है। यह फिल्म 28 अगस्त को रिलीज होगी। इस फिल्म में अनुपम खेर, बोमन ईरानी, ​​रणवीर शौरी और तारा शर्मा नजर आएंगे। वहीं इस सूची में 'वन: फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट' का नाम भी शामिल है। सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​और तमन्ना भाटिया की यह फिल्म 28 अगस्त को रिलीज होगी। ऐसे में इसे 3 दिन की छुट्टी का काफी फायदा मिलेगा।