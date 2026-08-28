भाई-बहन के प्यार पर बने ये गाने छू लेंगे दिल, रक्षाबंधन पर जरूर सुनें

फिल्म 'रक्षाबंधन' साल 2022 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म का गाना धागों से बांधा अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल ने गाया है। वहीं इसका संगीत हिमेश रेशमिया ने दिया है और इसके बोल इरशाद कामिल ने लिखे हैं।

'अग्निपथ' साल 2012 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म का गाना 'अभी मुझ में कहीं' को लोगों ने खूब पसंद किया था। इस गाने को सोनू निगम ने गाया है। वहीं इस गाने के संगीत को अजय-अतुल ने दिया है।