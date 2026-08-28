भाई-बहन के प्यार पर बने ये गाने छू लेंगे दिल, रक्षाबंधन पर जरूर सुनें
क्या है खबर?
28 अगस्त को देशभर में रक्षाबंधन का त्योहार धूमधाम से मनाया जाएगा। यह पर्व भाई-बहन के प्यार, विश्वास और अटूट रिश्ते का प्रतीक है। बॉलीवुड ने भी इस खूबसूरत रिश्ते को कई यादगार गानों के जरिए पर्दे पर जीवंत किया है। इन गीतों में भाई-बहन के स्नेह और भावनाओं की खूबसूरत झलक देखने को मिलती है। ऐसे में रक्षाबंधन के मौके पर आइए जानते हैं बॉलीवुड के उन खास गानों के बारे में।
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'फूलों का तारों का' और 'छोटे छोटे भाइयों के बड़े भैया'
साल 1971 में रिलीज हुई फिल्म 'हरे राम हरे कृष्ण' का गाना 'फूलों का तारों का' लोगों का सबसे पसंदीदा गाना है। इसको किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने गाया है। वहीं इसका संगीत आर.डी. बर्मन ने दिया है।
साल 1999 में आई फिल्म 'छोटे छोटे भाइयों के बड़े भैया' का गाना 'राम-लक्ष्मण' को उदित नारायण, कविता कृष्णमूर्ति और कुमार शानू ने लिखा है। इस फिल्म को लोगों ने खूब पसंद किया था।
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'धागों से बांधा' और 'अभी मुझ में कहीं'
फिल्म 'रक्षाबंधन' साल 2022 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म का गाना धागों से बांधा अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल ने गाया है। वहीं इसका संगीत हिमेश रेशमिया ने दिया है और इसके बोल इरशाद कामिल ने लिखे हैं।
'अग्निपथ' साल 2012 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म का गाना 'अभी मुझ में कहीं' को लोगों ने खूब पसंद किया था। इस गाने को सोनू निगम ने गाया है। वहीं इस गाने के संगीत को अजय-अतुल ने दिया है।
जानकारी
#5 'प्यारा भैया मेरा'
साल 2000 में रिलीज हुई फिल्म 'क्या कहना' का गाना 'प्यारा भैया मेरा' रक्षाबंधन में सबका पसंदीदा गाना है। इस गाने को अलका याग्निक और कुमार शानू ने गाया था। वहीं इसके संगीत को राजेश रोशन ने दिया और इसके बोल मजरूह सुल्तानपुरी ने दिया।