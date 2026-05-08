थलापति विजय की पार्टी में शामिल होना चाहती हैं राखी सावंत, तृषा पर कही बड़ी बात

फिल्मीमंत्रा मीडिया को दिए इंटरव्यू में, राखी ने विजय की विधानसभा चुनाव में जीत पर टिप्पणी की। उन्होंने अभिनेता की तारीफ करते हुए कहा, "वह तमिलनाडु में इतने सारे सीटों पर जीत हासिल करने वाले पहले ईसाई हैं। इसलिए, मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से पसंद करती हूं, और विजय के साथ गाना करने का मेरा सपना था, लेकिन मुझे वह मौका नहीं मिला। हालांकि, अब मुझे लगता है कि मुझे उनकी पार्टी में शामिल हो जाना चाहिए।"

सलाह

"मुझे लगता है कि उन्हें शादी कर लेनी चाहिए"

उन्होंने तृषा और विजय को शादी करने की सलाह भी दी और आगे कहा, "मुझे लगता है कि उन्हें शादी कर लेनी चाहिए। मुझे लगता है विजय और तृषा को शादी कर लेनी चाहिए, और हम आएंगे मेहंदी में।" बता दें, विजय और तृषा की जोड़ी काफी लोकप्रिय रही है। दोनों ने 'घिल्ली' (2004), 'तिरुपाची' (2005), 'आथी' (2006), कुरुवी (2008) और 'लियो' (2023) जैसी फिल्मों में काम किया है। दोनों डेटिंग अफवाहों को लेकर लंबे समय से चर्चा में हैं।