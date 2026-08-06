राजपाल यादव की बढ़ी मुश्किलें

राजपाल यादव के घर पर बैंक का नोटिस, नीलामी से बचने के लिए सिर्फ 34 दिन

लेखन नेहा शर्मा 01:33 pm Aug 06, 202601:33 pm

क्या है खबर?

अभिनेता और कॉमेडियन राजपाल यादव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बैंक का कर्ज न चुका पाने के कारण अब उनका पुश्तैनी घर नीलाम होने की कगार पर पहुंच गया है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने शाहजहांपुर स्थित उनके घर पर 16.61 करोड़ रुपये की कुर्की का नोटिस चस्पा कर दिया है। बैंक ने सख्त चेतावनी दी है कि अगर अगले 34 दिनों के भीतर बकाया राशि नहीं चुकाई गई तो संपत्ति नीलाम कर दी जाएगी।