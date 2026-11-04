राजपाल यादव ने खोला अपनी फिल्मों की सफलता का राज, बोले- जिसमें पिटा, वही हिट हुई

हाल ही में राजपाल 'फैमिली फुल हाउस विद रोहित शर्मा' शो में पहुंचे थे।

इस दौरान क्रिकेटर ने गौर किया कि अभिनेता को 'भागम भाग', 'खट्टा मीठा' और 'भूल भुलैया' जैसी कई सफल फिल्मों में हिंसक कॉमेडी का सामना करना पड़ा है।

आखिरकार रोहित ने उनसे पूछ लिया कि क्या फिल्मों में पिटना उनका 'लकी चार्म' बन चुका है?

इस पर राजपाल ने हंसते हुए मजेदार अंदाज में कहा, "हां, जिसमें हम पिटते थे, वो फिल्म हिट हो जाती है।"