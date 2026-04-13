राजपाल यादव को किया गया था रिप्लेस

राजपाल यादव का खुलासा, 'बिल्लू' में मिला था इरफान खान का किरदार निभाने का मौका

लेखन ज्योति सिंह 11:36 am Apr 13, 202611:36 am

क्या है खबर?

राजपाल यादव ने अपने 30 साल के करियर में कई महत्वपूर्ण किरदार निभाए हैं। फिलहाल तो अभिनेता अक्षय कुमार की हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'भूत बंगला' को लेकर छाए हैं, जिसका निर्देशन प्रियदर्शन ने किया है। हाल ही में, राजपाल ने एक बातचीत में खुलासा किया कि उन्हें अहम किरदार वाली एक फिल्म का प्रस्ताव मिला था। यह कोई और नहीं, बल्कि 'बिल्लू' थी, लेकिन अभिनेता उस किरदार काे पर्दे पर नहीं निभा सके। अब उन्होंने इस बारे में बात की है।