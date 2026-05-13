प्रतीक यादव के निधन से राजपाल यादव को लगा सदमा, भावुक पोस्ट लिखकर दी श्रद्धांजलि
क्या है खबर?
समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के सौतेले भाई प्रतीक यादव का 13 मई की सुबह निधन हो गया। इस खबर ने राजनीतिक गलियारों से लेकर भारतीय सिनेमा तक हड़कंप मचा दिया है। अभिनेता राजपाल यादव ने सोशल मीडिया के जरिए एक भावुक पोस्ट साझा करते हुए प्रतीक को श्रद्धांजलि दी है। उनका कहना है कि इस दुखद खबर से उन्हें गहरा आघात लगा है। बता दें, 38 वर्षीय पेशे से व्यवसायी प्रतीक भाजपा नेता अपर्णा यादव के पति थे।
शोक
राजपाल ने प्रतीक के निधन पर जताया शोक
राजपाल ने प्रतीक को श्रद्धांजलि देते हुए लिखा, 'प्रतीक यादव के निधन से मेरे हृदय में अत्यंत गहरा आघात पहुंचा है। यह बेहद दुखद और दिल दहला देने वाली खबर है। ईश्वर इस दुख की घड़ी में पूरे परिवार को शक्ति प्रदान करें। प्रतीक यादव का जाना अत्यंत दुखद है।' अभिनेता की पोस्ट के जरिए सोशल मीडिया यूजर्स भी प्रतीक को श्रद्धांजलि देते हुए यादव परिवार के प्रति अपनी अपार संवेदनाओं को व्यक्त कर रहे हैं।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
प्रतीक यादव के निधन पर हृदय से अत्यंत विदारक पीड़ा हुई। यह बेहद पीड़ादायक और हृदय को व्यथित करने वाली खबर है। भगवान इस दुख की घड़ी में पूरे परिवार को शक्ति दें। प्रतीक यादव का जाना बहुत दुखद है। 🙏— Rajpal Naurang Yadav (@rajpalofficial) May 13, 2026
निधन
काफी समय से बीमार चल रहे थे प्रतीक यादव
प्रतीक, दिवंगत सपा नेता मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे थे। खबरों के मुताबिक, वह पिछले कुछ वक्त से बीमार चल रहे थे। इलाज के लिए उन्हें लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तबियत में सुधार के बाद वह घर आ गए, लेकिन बुधवार सुबह उनकी अचानक तबीयत बिगड़ गई। हालांकि उनके निधन की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है। बता दें, पेशे से प्रतीक एक व्यवसायी थे और 'द फिटनेस प्लानेट' नाम से जिम चलाते थे।