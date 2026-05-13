राजपाल यादव ने प्रतीक यादव को श्रद्धांजलि दी

प्रतीक यादव के निधन से राजपाल यादव को लगा सदमा, भावुक पोस्ट लिखकर दी श्रद्धांजलि

लेखन ज्योति सिंह 12:12 pm May 13, 202612:12 pm

क्या है खबर?

समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के सौतेले भाई प्रतीक यादव का 13 मई की सुबह निधन हो गया। इस खबर ने राजनीतिक गलियारों से लेकर भारतीय सिनेमा तक हड़कंप मचा दिया है। अभिनेता राजपाल यादव ने सोशल मीडिया के जरिए एक भावुक पोस्ट साझा करते हुए प्रतीक को श्रद्धांजलि दी है। उनका कहना है कि इस दुखद खबर से उन्हें गहरा आघात लगा है। बता दें, 38 वर्षीय पेशे से व्यवसायी प्रतीक भाजपा नेता अपर्णा यादव के पति थे।