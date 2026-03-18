राजपाल यादव को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत, जेल नहीं जाएंगे अभिनेता

#BREAKING : A hearing began in Delhi High Court in the cheque bounce case involving Bollywood actor Rajpal Yadav. His counsel requested regular bail as interim bail expires today. Rs 4.25 crore has already been paid to Murlidhar Projects Pvt. Ltd., and a Rs 25 lakh demand draft is… pic.twitter.com/QfAiUTpeLW

सुनवाई

राजपाल यादव ने स्वीकारी कर्ज लेने की बात

सुनवाई के दौरान राजपाल के वकील ने नियमित जमानत मांगी क्योंकि अंतरिम जमानत आज खत्म हो रही थी। इस पर जज स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा, "मैं उसे जेल नहीं भेज रहा हूं। मैं मुख्य याचिका पर सुनवाई करूंगा... उसने पहले ही काफी भुगतान कर दिया है।" अभिनेता खुद कोर्ट में मौजूद थे, और उन्होंने कर्ज लेने की बात स्वीकारी। राजपाल ने बताया कि फिल्म बनाने के लिए गए कर्ज में से उन्होंने 2 करोड़ पहले ही चुका दिए थे।