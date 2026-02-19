राजपाल यादव जमानत मिलते ही शादी समारोह में पहुंचे, जमकर किया डांस; देखें वीडियो

LOADING...
लेखन ज्योति सिंह
Feb 19, 2026
05:15 pm
राजपाल यादव 9 करोड़ रुपये के चेक बाउंस मामले में जमानत मिलने के बाद अपने शहर शाहजहांपुर पहुंचे। सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो सामने आया है, जिसमें उन्हें अपनी पत्नी राधा और अन्य के साथ डांस करते हुए देखा जा सकता है। कुर्ता-धोती पहने अभिनेता इस कदर मस्ती में झूमते दिखाई दिए कि देखते ही देखते यह उनका वीडियो वायरल हो गया। बता दें कि राजापल अपनी भतीजी की शादी समारोह में शामिल होने अपने घर पहुंचे हैं।

राजपाल यादव ने कोर्ट से लगाई थी ये गुहार

19 फरवरी को भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए राजपाल ने विशेष रूप से कोर्ट में गुहार लगाई थी। 16 फरवरी को सुनवाई में दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया था। अब सामने आए वीडियो में उन्हें शादी समारोह के जश्न में डूबते हुए देखा जा सकता है। वीडियो में उनके परिवार की कुछ अन्य महिलाएं भी डांस कर रही हैं। बैकग्राउंड में फिल्म 'हेलो ब्रदर' का गाना 'तेरी चुनरिया' चल रहा है।

राजपाल ने पहली बार किया पोस्ट

उधर राजपाल ने सोशल मीडिया पर अपनी पहली पोस्ट भी साझा की है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर लिखा, 'आप सभी के प्यार और साथ के लिए दिल से धन्यवाद।' साथ में हाथ जोड़ने वाला इमोजी भी शामिल किया। बता दें, अभिनेता ने चेक बाउंस मामले में 5 फरवरी को तिहाड़ जेल में आत्मसमपर्ण किया था। हालांकि, शिकायतकर्ता के बैंक खाते में 1.5 करोड़ रुपये जमा करने के बाद कोर्ट ने उनकी सजा निलंबित रखते हुए उन्हें राहत दे दी थी।

