राजपाल यादव जमानत मिलते ही शादी समारोह में पहुंचे, जमकर किया डांस; देखें वीडियो

लेखन ज्योति सिंह 05:15 pm Feb 19, 202605:15 pm

क्या है खबर?

राजपाल यादव 9 करोड़ रुपये के चेक बाउंस मामले में जमानत मिलने के बाद अपने शहर शाहजहांपुर पहुंचे। सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो सामने आया है, जिसमें उन्हें अपनी पत्नी राधा और अन्य के साथ डांस करते हुए देखा जा सकता है। कुर्ता-धोती पहने अभिनेता इस कदर मस्ती में झूमते दिखाई दिए कि देखते ही देखते यह उनका वीडियो वायरल हो गया। बता दें कि राजापल अपनी भतीजी की शादी समारोह में शामिल होने अपने घर पहुंचे हैं।