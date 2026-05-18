फिल्म 'रजनी की बारात' का ट्रेलर जारी, उल्का गुप्ता की नए अंदाज में वापसी

लेखन ज्योति सिंह 01:35 pm May 18, 202601:35 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड फिल्म 'द केरल स्टोरी 2' में उल्का गुप्ता ने अपने दमदार प्रदर्शन से लोगों का दिल जीत लिया था। फिल्म में वह एक पढ़ी-लिखी हिंदू महिला के किरदार में थीं, जो मुस्लिम युवक के झांसे में आकर धर्म बदल लेती है। अब वह एकदम अलग तरह का किरदार लेकर दर्शकों के बीच लौट रही हैं। उनकी आगामी फिल्म 'रजनी की बारात' का ट्रेलर जारी कर दिया गया है, जो बिहार के दरभंगा शहर की पृष्ठभूमि पर बनी है।