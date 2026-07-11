बॉक्स ऑफिस पर फिर छाने की तैयारी में राजकुमार राव

राजकुमार राव इन फिल्मों से बॉक्स ऑफिस पर मचाएंगे धमाल, जानें कब होंगी रिलीज

लेखन अंशिका शुक्ला 07:21 am Jul 11, 202607:21 am

क्या है खबर?

अभिनेता राजकुमार राव के अभिनेय के लोग दीवाने हैं। अब वह एक बार फिर कई बड़े प्रोजेक्ट्स के साथ बड़े पर्दे पर धमाल मचाने के लिए तैयार हैं। उनकी करीब 6 आगामी फिल्में चर्चा में हैं, जिनमें से 2 इसी साल रिलीज होंगी, जबकि 4 फिल्में 2027 में सिनेमाघरों में दस्तक देंगी। फैंस के बीच उनकी आने वाली फिल्मों को लेकर जबरदस्त उत्साह है। ऐसे में आइए देखते हैं राजकुमार की आने वाली फिल्मों की पूरी सूची।