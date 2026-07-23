'प्रहार' की रिलीज तारीख में बदलाव

राजकुमार राव की फिल्म 'प्रहार' ने पीछे हटाए कदम? बॉक्स ऑफिस पर टला बड़ा टकराव

लेखन ज्योति सिंह 06:07 pm Jul 23, 202606:07 pm

क्या है खबर?

मैडॉक फिल्म्स ने पिछले महीने राजकुमार राव अभिनीत फिल्म 'प्रहार- द उज्वल निकम स्टोरी' का टीजर जारी किया। साथ में बताया कि ये 7 अगस्त, 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देने आ रही है। अब लगता है कि निर्माता अपने कदम फूक-फूककर रखना चाहते हैं, तभी तो उन्होंने रिलीज तारीख आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। इससे पहले, श्रद्धा कपूर की फिल्म 'ईथा' के साथ भी यही किया गया था, जो पहले 28 अगस्त को रिलीज होनी थी।