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'प्रहार' में उज्ज्वल निकम बनने के लिए राजकुमार राव ने बदला हुलिया, बढ़ाया 8 किलो वजन
'प्रहार' के लिए राजकुमार राव ने बदला लुक

'प्रहार' में उज्ज्वल निकम बनने के लिए राजकुमार राव ने बदला हुलिया, बढ़ाया 8 किलो वजन

लेखन अंशिका शुक्ला
Oct 02, 2026
01:24 pm
क्या है खबर?

राजकुमार राव की बायोपिक फिल्म 'प्रहार: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ उज्ज्वल निकम' 16 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। इस फिल्म के बारे में बात करते हुए राजकुमार ने कहा कि उन्होंने इस फिल्म में काफी मेहनत की है। साथ ही उन्होंने बताया कि उज्ज्वल निकम की तरह दिखने के लिए उन्होंने 7-8 किलो वजन तक बढ़ाया। इस फिल्म से पहले राजकुमार ने 'शाहिद', 'अलीगढ़', 'श्रीकांत' जैसी कई बायोपिक फिल्मों में काम किया है।

मुश्किल

राजकुमार को बायोपिक लगती है मुश्किल

राजकुमार ने कहा, "यह महज एक इत्तेफाक है। मुझे लगता है कि बायोपिक बहुत मुश्किल होती है और बायोपिक बनाने के लिए इसमें शामिल सभी लोगों को बहुत हिम्मत और साहस की जरूरत होती है, लेकिन मुझे खुशी है कि लोग बायोपिक के लिए मेरे बारे में सोचते हैं; जो फिल्में मैंने की हैं, उनके अलावा भी मुझे ऐसी कई फिल्मों के ऑफर मिलते हैं।"

ऑफर

राजकुमार को कैसे ऑफर हुई थी फिल्म?

राजकुमार ने आगे कहा, "मैं उन्हें (उज्ज्वल) व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता था, लेकिन मैंने उनके वीडियो और फोटो देखे थे, लेकिन निर्देशक ने कहा, 'मैं चाहता हूं कि तुम इसे करो'। मैं डर गया था कि मैं इसे कैसे करूंगा क्योंकि उम्र का फर्क है, शारीरिक बनावट अलग है, उनकी आवाज भी अलग तरह की है। मैं घबराया हुआ था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि जिन चीजों से आपको ज्यादा डर लगता है, उन्हें करने में मजा आता है।"

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वजन

राजकुमार ने फिल्म के लिए बढ़ाया इतना वजन

राजकुमार ने बताया कि किरदार में पूरी तरह ढलने के लिए उन्होंने इस भूमिका के लिए 7 से 8 किलो वजन भी बढ़ाया।

उन्होंने बताया, "मैंने (26/11) केस के बारे में काफी कुछ पढ़ा और कई किताबें पढ़ीं, जिनसे मुझे घटना की पूरी जानकारी मिली और ऐसी बातें पता चलीं जो हममें से ज्यादातर लोग नहीं जानते थे यानी केस के पीछे क्या-क्या हुआ था। फिर मैं तैयार हो गया और यही मेरा प्रोसेस था।"

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