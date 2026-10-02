'प्रहार' के लिए राजकुमार राव ने बदला लुक

'प्रहार' में उज्ज्वल निकम बनने के लिए राजकुमार राव ने बदला हुलिया, बढ़ाया 8 किलो वजन

लेखन अंशिका शुक्ला 01:24 pm Oct 02, 202601:24 pm

क्या है खबर?

राजकुमार राव की बायोपिक फिल्म 'प्रहार: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ उज्ज्वल निकम' 16 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। इस फिल्म के बारे में बात करते हुए राजकुमार ने कहा कि उन्होंने इस फिल्म में काफी मेहनत की है। साथ ही उन्होंने बताया कि उज्ज्वल निकम की तरह दिखने के लिए उन्होंने 7-8 किलो वजन तक बढ़ाया। इस फिल्म से पहले राजकुमार ने 'शाहिद', 'अलीगढ़', 'श्रीकांत' जैसी कई बायोपिक फिल्मों में काम किया है।