राजकुमार राव की इन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर बरसाए करोड़ों

राजकुमार राव की इन 5 फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर छापे करोड़ों, देखें सूची

लेखन अंशिका शुक्ला 04:55 pm Aug 31, 202604:55 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेता राजकुमार राव 31 अगस्त को अपना 41वां जन्मदिन मना रहे हैं। उन्होंने अपने शानदार अभिनय से हिंदी सिनेमा में खास पहचान बनाई है। राजकुमार अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अलग-अलग तरह के किरदारों को बेहतरीन अंदाज में निभाने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कई फिल्मों में यादगार भूमिकाएं निभाई हैं। जन्मदिन के इस खास मौके पर आइए जानते हैं राजकुमार की उन फिल्मों के बारे में, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमाई की है।