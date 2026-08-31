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राजकुमार राव का दमदार अभिनय देखना है? OTT पर ये 5 फिल्में जरूर देखें
राजकुमार राव की ये 5 फिल्में OTT पर मचा रही हैं धमाल

राजकुमार राव का दमदार अभिनय देखना है? OTT पर ये 5 फिल्में जरूर देखें

लेखन अंशिका शुक्ला
Aug 31, 2026
12:17 pm
क्या है खबर?

बॉलीवुड के बेहतरीन अभिनेता राजकुमार राव आज अपना 41वां जन्मदिन मना रहे हैं। उन्होंने अपने दमदार अभिनय और शानदार किरदारों से इंडस्ट्री में खास पहचान बनाई है। राजकुमार ने अपने करियर में कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया और संघर्ष से सफलता तक का यादगार सफर तय किया। जन्मदिन के खास मौके पर आइए जानते हैं उनकी उन शानदार फिल्मों के बारे में, जिनका आनंद आप OTT प्लेटफॉर्म पर घर बैठे उठा सकते हैं।

#1 & #2

'बधाई दो' और 'शाहिद'

फिल्म 'बधाई दो' की कहानी समाज की रूढ़ियों से हटकर एक अनोखे और संवेदनशील विषय पर आधारित है। इस फिल्म में राजकुमार के साथ भूमि पेडनेकर मुख्य भूमिका में हैं। इस फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।

क्राइम थ्रिलर फिल्म 'शाहिद' ने राजकुमार को काफी पहचान दिलाई और शानदार अभिनय के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था। आप इस फिल्म को अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं।

#3 & #4

'शादी में जरूर आना' और 'बरेली की बर्फी'

रोमांटिक फिल्म 'शादी में जरूर आना' में राजकुमार और कृति खरबंदा मुख्य भूमिका में नजर आए थे। यह फिल्म 2017 में रिलीज हुई थी। इसे लोगों ने खूब पसंद किया था। आप इसे अमेजन प्राइम वीडियो और ZEE5 पर देख सकते हैं।

कॉमेडी-रोमांटिक फिल्म 'बरेली की बर्फी' में राजकुमार, कृति सैनन और आयुष्मान खुराना मुख्य भूमिकाओं में हैं। इस फिल्म का आप OTT प्लेटफॉर्म ZEE5 और प्राइम वीडियो पर लुफ्त उठा सकते हैं।

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जानकारी

#5 'स्त्री'

हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'स्त्री' राजकुमार की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली फिल्मों में से एक है। इस फिल्म में उनके साथ श्रद्धा कपूर, पंकज त्रिपाठी, अपारशक्ती खुराना जैसे अभिनेता हैं। इस फिल्म को आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं।

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