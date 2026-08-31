राजकुमार राव की ये 5 फिल्में OTT पर मचा रही हैं धमाल

राजकुमार राव का दमदार अभिनय देखना है? OTT पर ये 5 फिल्में जरूर देखें

लेखन अंशिका शुक्ला 12:17 pm Aug 31, 202612:17 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड के बेहतरीन अभिनेता राजकुमार राव आज अपना 41वां जन्मदिन मना रहे हैं। उन्होंने अपने दमदार अभिनय और शानदार किरदारों से इंडस्ट्री में खास पहचान बनाई है। राजकुमार ने अपने करियर में कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया और संघर्ष से सफलता तक का यादगार सफर तय किया। जन्मदिन के खास मौके पर आइए जानते हैं उनकी उन शानदार फिल्मों के बारे में, जिनका आनंद आप OTT प्लेटफॉर्म पर घर बैठे उठा सकते हैं।