इन असली किरदारों से छा चुके हैं राजकुमार राव

'दादा' की रिलीज से पहले देख डालिए राजकुमार राव की ये दमदार बायोपिक फिल्में

लेखन अंशिका शुक्ला 06:14 pm Jul 14, 202606:14 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेता राजकुमार राव अपनी दमदार अदाकारी और हर किरदार में जान डालने की कला के लिए जाने जाते हैं। अपने करियर में उन्होंने कॉमेडी, थ्रिलर, ड्रामा के साथ-साथ कई बायोपिक फिल्मों में काम किया है। वहीं अब उनकी झोली में 2 और बायोपिक फिल्में आ गई हैं, जिनमें वह असल जिंदगी के किरदार निभाते नजर आएंगे। ऐसे में आइए जानते हैं उन सभी वास्तविक किरदारों के बारे में, जिन्हें राजकुमार निभा चुके हैं या जल्द निभाने वाले हैं।