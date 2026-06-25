'प्राहार- द उज्वल निकम स्टोरी' का टीजर हुआ जारी, उज्ज्वल निकम बने राजकुमार राव ने जीता फैंस का दिल

फिल्म में राजकुमार की मराठी पर है खास पकड़

राजकुमार का अभिनय इसमें दमदार दिख रहा है। उनकी मराठी भाषा पर पकड़ और कोर्ट में उनका अंदाज काफी प्रभावित करने वाला है।

फिल्म का निर्देशन अविनाश अरुण ने किया है और इसे मैडॉक फिल्म्स ने निर्मित किया है। फिल्म में वमीका गब्बी, जयदीप अहलावत, सिकंदर खेर और तरुण शर्मा भी अहम किरदारों में नजर आएंगे।

'प्राहार' भारत के सबसे अहम कानूनी मामलों में से एक के पीछे की भावनात्मक और पेशेवर चुनौतियों को करीब से दिखाएगी।