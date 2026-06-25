'प्राहार- द उज्वल निकम स्टोरी' का टीजर हुआ जारी, उज्ज्वल निकम बने राजकुमार राव ने जीता फैंस का दिल
मनोरंजन
फिल्म 'प्राहार- द उज्वल निकम स्टोरी' का पहला लुक आ गया है, जिसमें राजकुमार राव स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर उज्वल निकम की भूमिका में दिखाई दे रहे हैं।
यह फिल्म 26 नवंबर के मुंबई हमलों के बाद अजमल कसाब को न्याय दिलाने के लिए उज्वल के बड़े संघर्ष की कहानी बताती है।
यह फिल्म 7 अगस्त, 2026 को बड़े पर्दे पर रिलीज होगी।
फिल्म में राजकुमार की मराठी पर है खास पकड़
राजकुमार का अभिनय इसमें दमदार दिख रहा है। उनकी मराठी भाषा पर पकड़ और कोर्ट में उनका अंदाज काफी प्रभावित करने वाला है।
फिल्म का निर्देशन अविनाश अरुण ने किया है और इसे मैडॉक फिल्म्स ने निर्मित किया है। फिल्म में वमीका गब्बी, जयदीप अहलावत, सिकंदर खेर और तरुण शर्मा भी अहम किरदारों में नजर आएंगे।
'प्राहार' भारत के सबसे अहम कानूनी मामलों में से एक के पीछे की भावनात्मक और पेशेवर चुनौतियों को करीब से दिखाएगी।