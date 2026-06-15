राजकुमार हिरानी की सीरीज 'प्रीतम एंड पेड्रो' का ट्रेलर जारी, कब-कहां होगी रिलीज?

लेखन ज्योति सिंह 03:50 pm Jun 15, 202603:50 pm

क्या है खबर?

फिल्म निर्देशक राजकुमार हिरानी की पहली वेब सीरीज 'प्रीतम एंड पेड्रो' का ट्रेलर जारी हो गया है। इसके जरिए हिरानी के बेटे, वीर हिरानी अपना डिजिटल डेब्यू कर रहे हैं। उनके साथ अरशद वारसी नजर आएंगे। इसका निर्देशन अविनाश अरुण ने किया है, जबकि निर्माता हिरानी के साथ-साथ साहिल खोसला भी हैं। यह एक साइबर-क्राइम कॉमेडी ड्रामा है, जिसमें विक्रांत मैसी खलनायक का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। उनके अलावा मोना सिंह, बोमन ईरानी और राजेश शर्मा भी नजर आएंगे।