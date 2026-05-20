'प्रीतम एंड पेड्रो' बनकर ध्यान "हैक" करने आए वीर-अरशद, विक्रांत मैसी भी साथ; देखें टीजर

टीजर

टीजर में विक्रांत मैसी का दिखा खास अंदाज

हिरानी ने टीजर में कलाकारों का परिचय एक कविता के अंदाज में कराया है। प्रीतम बने वीर का परिचय 'डाटा' और पेड्रो बने अरशद का परिचय 'डंडा' से कराया गया है। विक्रांत मैसी ने मार्टिन का किरदार निभाया है जिसे 'खरगोश' से जोड़ा गया और मोना सिंह का परिचय 'गाना' से कराया गया है। कहानी पुलिस अफसर और इंटरनेट फ्रॉड के इर्द-गिर्द बुनी गई है और विक्रांत विलेन के रूप में दिखेंगे। सीरीज 3 जुलाई को जियोहॉटस्टार पर दस्तक देगी।