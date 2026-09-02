'3 इडियट्स' के सीक्वल पर आया अपडेट

'3 इडियट्स' के सीक्वल पर काम जारी, राजकुमार हिरानी ने फिल्म पर दिया बड़ा अपडेट

लेखन ज्योति सिंह 10:42 am Sep 02, 202610:42 am

क्या है खबर?

राजकुमार हिरानी की फिल्म '3 इडियट्स' ने 2009 में रिलीज होकर तहलका मचा दिया था। लगभग 2 दशक बाद भी दर्शक इसे बड़े चाव से देखते हैं, जिसमें आमिर खान, आर माधवन और शरमन जोशी जैसे सितारे थे। लंबे वक्त से फिल्म के सीक्वल को लेकर तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। इस बीच, हिरानी ने पुष्टि की कि वह और उनकी लेखन टीम ऐसी कहानी पर काम कर रहे हैं, जो किरदारों को वापस ला सकती है।