साउथ के दिग्गज अभिनेता और स्क्रीन राइटर श्रीनिवासन का निधन, मोहनलाल संग दीं कई यादगार फिल्में
मलयालम सिनेमा को झटका, नहीं रहे दिग्गज अभिनेता श्रीनिवासन

लेखन नेहा शर्मा
Dec 20, 2025
09:40 am
मलयालम सिनेमा से एक बेहद दुखद खबर सामने आ रही है। दरअसल, दिग्गज मलयालम अभिनेता, पटकथा लेखक और निर्देशक श्रीनिवासन का निधन हो गया है। 69 की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। अपने लंबे करियर में श्रीनिवासन ने करीब 225 फिल्मों में काम किया। हालांकि, उन्हें असली पहचान उनकी सामाजिक और राजनीतिक व्यंग्य से भरपूर लेखनी से मिली, जिसने दर्शकों पर गहरी छाप छोड़ी। खासतौर पर मोहनलाल संग उनकी जोड़ी ने मलयालम सिनेमा को कई यादगार फिल्में दीं।

पिछले कई सालों से बीमार चल रहे थे अभिनेता

मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में लगातार सक्रिय रहने वाले कलाकार श्रीनिवासन पिछले कई सालों से बीमार चल रहे थे। 20 दिसंबर, 2025 को उनका निधन हो गया। मलयालम न्यूज चैनलों के अनुसार, श्रीनिवासन की मौत केरल के एर्नाकुलम जिले में स्थित त्रिपुनिथुरा तालुक अस्पताल में हुई। वो अपने पीछे पत्नी विमला और 2 बेटे अभिनेता-निर्देशक विनीत श्रीनिवासन और ध्यान श्रीनिवासन को छोड़ गए हैं। श्रीनिवासन के निधन की खबर सुन फैंस और फिल्म इंडस्ट्री के साथी उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं।

नहीं रहे दिग्गज अभिनेता श्रीनिवासन

मलयालम सिनेमा के बड़े और यादगार अभिनेता-लेखक रहे श्रीनिवासन

मलयालम सिनेमा में समय के साथ कई बड़े और प्रतिभाशाली लेखक आए हैं, जैसे एमटी वासुदेवन नायर, केजी जॉर्ज, पी पद्मराजन आदि। इन सबके बीच श्रीनिवासन सबसे प्रसिद्ध और सफल लेखकों में गिने जाते रहे। उन्होंने एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी हैं, जिनमें से कई ने मोहनलाल, प्रियदर्शन और सत्यन अंथिकाड जैसे बड़े कलाकारों और फिल्मकारों के करियर को नई दिशा दी। श्रीनिवासन की फिल्में आज भी मलयाली दर्शकों के दिलों में खास जगह रखती हैं।

पृथ्वीराज सुकुमारन ने भी दी श्रद्धांजलि

श्रीनिवासन के निधन से पूरे मलयालम सिनेमा में शोक की लहर है। कई सितारे और राजनीति जगत से जुड़ीं हस्तियां उन्हें याद कर विन्रम श्रद्धांजलि दे रही हैं। पृथ्वीराज सुकुमारन ने दुख व्यक्त कर लिखा, 'श्रीनिवासन दुनिया के सबसे महान लेखक, निर्देशक और अभिनेताओं में से एक थे। उन्होंने हमें हंसी और गहरे विचार दिए। उनकी आत्मा को शांति मिले।' उधर केरल के सामान्य शिक्षा मंत्री वी शिवनकुट्टी ने श्रीनिवासन के निधन को मलयालम सिनेमा के लिए बड़ा नुकसान बताया।

मोहनलाल और श्रीनिवासन की यादगार जोड़ी

श्रीनिवासन और मोहनलाल ने साथ में कई कामयाब फिल्में कीं। 'नाडोडिक्कट्टु' से लेकर 'वरवेल्पु', 'चित्रम' और 'पवित्रम' तक उनकी कई फिल्मों को दर्शकों ने सराहा। मोहनलाल-श्रीनिवासन की जोड़ी मलयाली दर्शकों के दिल में खास जगह रखती है। श्रीनिवासन ने साल 1976 में फिल्म 'मणिमुझक्कम' से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। सामाजिक व्यंग्य और आम जिंदगी से जुड़े किरदारों के लिए उनको खास पहचान मिली। श्रीनिवासन को अपने काम के लिए राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कार मिले।

