रजनीकांत को एयरपोर्ट पर देखा गया

अनिरुद्ध रविचंदर-काव्या मारन की शादी में शामिल होंगे रजनीकांत, ग्रीस के लिए हुए रवाना

लेखन ज्योति सिंह 02:30 pm Nov 09, 202602:30 pm

क्या है खबर?

मशहूर संगीत कंपोजर अनिरुद्ध रविचंदर और सनराइजर्स हैदराबाद की CEO काव्या मारन की शादी इस साल की सबसे चर्चित शादियों में से एक है, जिसमें हाई-प्राेफाइल लोग शामिल होंगे। इसी कड़ी में तमिल सुपरस्टार रजनीकांत जश्न का हिस्सा बनने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। चेन्नई एयरपोर्ट पर दिग्गज अभिनेता को देखा गया जो भव्य शादी के उत्सव के लिए ग्रीस रवाना होते दिखे। उनके अलावा, एमके स्टालिन और उदयनिधि स्टालिन को भी एयरपोर्ट पर देखा गया।