'जेलर 2' की पहली झलक जारी, इस दिन सिनेमाघरों में दाहड़ने आएगी रजनीकांत की फिल्म

लेखन ज्योति सिंह 09:27 pm Jul 02, 202609:27 pm

क्या है खबर?

तमिल सिनेमा के सुपरस्टार रजनीकांत की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'जेलर 2' पर सबसे बड़ा अपडेट आया है। लंबे इंतजार के बाद, आखिरकार निर्माताओं ने फिल्म की रिलीज तारीख से पर्दा उठा दिया है। नेल्सन दिलीप कुमार द्वारा निर्देशित और सन पिक्चर्स द्वारा निर्मित यह एक एक्शन-थ्रिलर फिल्म है, जिसमें अभिनेता अपने किरदार 'मुथुवेल पांडियन' के रूप में वापसी करेंगे। इसकी पहली कड़ी 'जेलर' 2023 में बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी, जिसने दुनियाभर में करीब 635 करोड़ रुपये से ज्यादा कमाए थे।