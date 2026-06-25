रजनीकांत की 'धर्मन' का पहला लुक आया सामने, कमल हासन ने किया 50 साल की दोस्ती का भावुक खुलासा
अभिनेता रजनीकांत की अगली फिल्म 'धर्मन - द डेडली डॉक्टर' का टाइटल और पोस्टर 25 जून को जारी कर दिया गया है।
इस लॉन्च के मौके पर फिल्म के निर्माता कमल हासन ने अपनी और रजनीकांत की 50 साल पुरानी दोस्ती का जिक्र किया।
कमल ने कहा, 'हम 50 साल से भी ज्यादा समय से दोस्त हैं।' उनकी इन बातों से वहां मौजूद सभी लोग भावुक हो गए।
फैमिली थ्रिलर 'धर्मन' का निर्देशन मारिमुथु कर रहे
इस साल की शुरुआत में इस फिल्म को 'थलाइवर 173' नाम से अनाउंस किया गया था, लेकिन अब निर्देशक अश्वथ मारिमुथु के मार्गदर्शन में यह 'धर्मन' के रूप में सामने आई है।
यह एक फैमिली थ्रिलर है, जो रजनीकांत की फिल्म 'पदयप्पा' और कमल हासन की 'वेट्टैयाडू विलैयाडू' से प्रेरित बताई जा रही है।
पोस्टर के सामने आने के बाद, इस फिल्म को लेकर दर्शकों में उत्सुकता बहुत बढ़ गई है। तमिल सिनेमा के इन 2 बड़े नामों की इस बहुप्रतीक्षित फिल्म का दर्शक काफी समय से इंतजार कर रहे थे।