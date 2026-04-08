राजीव खंडेलवाल लेकर आ रहे नया गेम शो

गेम शो 'तुम हो ना' से टीवी पर वापसी करेंगे राजीव खंडेलवाल, पहला प्रोमो हुआ जारी

लेखन ज्योति सिंह 12:01 pm Apr 08, 202612:01 pm

क्या है खबर?

राजीव खंडेलवाल टीवी शो 'रिपोर्टर्स' (2015) के बाद छोटे पर्दे पर फिर लौट रहे हैं। इस बार वह किसी टीवी शो के लिए नहीं, बल्कि एक गेम शो के लिए आ रहे हैं, जिसका नाम 'तुम हो ना' होगा। निर्माताओं ने गेम शो का पहला प्रोमो जारी कर दिया है। साथ ही बताया गया है कि यह किस चैनल पर दस्तक देगा। बता दें, राजीव को हाल ही में MX प्लेयर की सीरीज 'अमर विश्वास' में देखा गया था।