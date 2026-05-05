'राजा शिवाजी' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

'राजा शिवाजी' का बॉक्स ऑफिस पर रुतबा बरकरार, 4 दिनों में निकाला आधा बजट

लेखन ज्योति सिंह 10:34 am May 05, 202610:34 am

क्या है खबर?

रितेश देशमुख की ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म 'राजा शिवाजी' का क्रेज सिनेमाघरों में खूब देखने को मिल रहा है। फिल्म ने वीकेंड पर दोहरे आंकड़ों के साथ कलेक्शन किया था। कारोबारी दिनों में लौटकर इसने गिरावट के बावजूद अपने रुतबे को बरकरार रखा है। 4 दिनों के अंदर फिल्म ने अपने आधे बजट को पार कर लिया और आगे की राह पर चल चुकी है। वहीं जुनैद खान और साई पल्लवी की फिल्म 'एक दिन' लाखों में सिमट गई है।