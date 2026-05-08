फिल्मों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जानें

'राजा शिवाजी' ने बॉक्स ऑफिस पर लगाया अर्धशतक, इन फिल्मों का देखें हाल

लेखन ज्योति सिंह 09:35 am May 08, 202609:35 am

क्या है खबर?

रितेश देशमुख की ऐतिहासिक फिल्म 'राजा शिवाजी' ने बॉक्स ऑफिस पर अर्धशतक लगाने में कामयाब रही। हालांकि, इस उपलब्धि को हासिल करने में फिल्म को पूरा एक हफ्ता लगा है। हिंदी और मराठी संस्करणों में रिलीज हुई इस फिल्म में जेनेलिया डिसूजा, संजय दत्त, अभिषेक बच्चन और विद्या बालन जैसे सितारे हैं, जबकि सलमान खान ने कैमियो किया है। उधर 'राजा शिवाजी' के साथ में रिलीज हुई फिल्म 'एक दिन' बॉक्स ऑफिस पर पस्त होते हुए दिखाई रही है।