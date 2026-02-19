'राजा शिवाजी' का पोस्टर जारी

रितेश देशमुख की 'राजा शिवाजी' का पोस्टर जारी, छत्रपति शिवाजी महाराज के रूप में लगे दमदार

लेखन ज्योति सिंह 05:00 pm Feb 19, 202605:00 pm

क्या है खबर?

छत्रपति शिवाजी महाराज की 396वीं जयंती के अवसर पर रितेश देशमुख ने अपने फैंस को शानदार तोहफा दिया है। उन्होंने अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म 'राजा शिवाजी' का पहला पोस्टर जारी किया है। साथ में अपने तमाम चाहने वालों को इस खास दिन की बधाई दी है। जियो स्टूडियो और मुंबई फिल्म कंपनी ने मिलकर इस महाकाव्य का निर्माण किया है। निर्देशन की कमान खुद रितेश ने संभाली है। पोस्टर के साथ 'राजा शिवाजी' की रिलीज तारीख से भी पर्दा उठा है।