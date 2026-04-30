रितेश देशमुख के करियर की यादगार फिल्में

'राजा शिवाजी' में 'छत्रपति' बने रितेश देशमुख को इन फिल्मों ने बनाया तारीफ के काबिल

लेखन ज्योति सिंह 04:55 pm Apr 30, 202604:55 pm

क्या है खबर?

रितेश देशमुख ने कई साल पहले मराठा साम्राज्य के वीर योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज की जिंदगी पर फिल्म बनाने का सपना देखा था। 1 मई को उनका यह सपना साकार होने वाला है, क्योंकि उनकी ऐतिहासिक फिल्म 'राजा शिवाजी' रिलीज हो रही है। हर बार अपने अभिनय से दर्शकों को चौंकाने वाले रितेश ने हर शैली में खुद को शानदार तरीके से स्थापित किया है। यहां देखिए उनकी वो फिल्में, जिन्होंने उन्हें जनका की तारीफ का हकदार बनाया है।