'धुरंधर' जैसी सरकारी फिल्में करो और दुबई भाग जाओ, राज ठाकरे के निशाने पर कौन?

राज ठाकरे ने कहा, "विवेक ओबेरॉय, जिन्होंने 2019 में मोदी पर फिल्म बनाकर उनका किरदार निभाया, वो भी अब दुबई में रह रहे हैं। मोदी की तारीफ करने वाले आर माधवन कहां रहते हैं? दुबई में रहते हैं। अगर आप भारत से इतना प्यार करते हैं, अगर आप मोदी से प्यार करते हैं और ये मानते हैं कि वो भारत का विकास कर रहे हैं तो फिर आप अपने परिवार के साथ किसी दूसरे देश में क्यों रह रहे हैं?"