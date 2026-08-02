'धुरंधर' जैसी सरकारी फिल्में करो और दुबई भाग जाओ, राज ठाकरे के निशाने पर कौन?
क्या है खबर?
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) के अध्यक्ष राज ठाकरे ने बॉलीवुड अभिनेता विवेक ओबेरॉय और आर माधवन पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में सब कुछ इतना बेहतरीन हो गया है तो ये कलाकार आखिर दुबई में जाकर क्यों बस गए हैं? कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज ठाकरे ने सीधेतौर पर विवेक और माधवन को निशाने पर लेते हुए उनके 'राष्ट्रवाद' पर सवाल खड़े किए हैं।
सवाल
अगर मोदी देश बदल रहे तो परिवार समेत दुबई में क्यों रह रहे हो?
राज ठाकरे ने कहा, "विवेक ओबेरॉय, जिन्होंने 2019 में मोदी पर फिल्म बनाकर उनका किरदार निभाया, वो भी अब दुबई में रह रहे हैं। मोदी की तारीफ करने वाले आर माधवन कहां रहते हैं? दुबई में रहते हैं। अगर आप भारत से इतना प्यार करते हैं, अगर आप मोदी से प्यार करते हैं और ये मानते हैं कि वो भारत का विकास कर रहे हैं तो फिर आप अपने परिवार के साथ किसी दूसरे देश में क्यों रह रहे हैं?"
निशाना
सरकारी फिल्मों में काम करो और दुबई भागो?
राज ठाकरे ने आरोप लगाते हुए कहा, "वे यहां आएंगे, 'धुरंधर' जैसी सरकार प्रायोजित फिल्म में काम करेंगे और फिर वापस दुबई चले जाएंगे। ये कलाकार कहते हैं कि सबकुछ बहुत अच्छा चल रहा है देश में और फिर कहते हैं कि मैं दुबई जा रहा हूं।"
बता दें कि माधवन कोविड-19 महामारी के दौरान अपने बेटे के स्विमिंग करियर की वजह से दुबई शिफ्ट हुए थे, जबकि विवेक ओबेरॉय अपना बिजनेस शुरू करने के सिलसिले में दुबई गए थे।
तंज
"दूसरों की भी मां-बहनें होती हैं"
ठाकरे ने जंतर-मंतर पर मोदी के खिलाफ भाषा को अनुचित बताते हुए कहा, "मैं प्रधानमंत्री के बयान से सहमत हूं कि भटके बच्चों को माफ कर सही रास्ता दिखाया जाए। इतनी निम्न स्तर की भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए, लेकिन वो ये बात अपनी पार्टी (भाजपा) को भी समझाएं। जैसा बोओगे, वैसा काटोगे।"
उन्होंने कहा कि भाजपा ट्रोल्स गांधी-नेहरू से लेकर उनके परिवार तक को निशाना बनाते हैं। दूसरों की भी मां-बहनें होती हैं, गाली देना बिल्कुल गलत है।
ट्रोलिंग
डर के मारे मुंह नहीं खोलते कई कलाकार- राज ठाकरे
ठाकरे ने कहा कि कई कलाकार ट्रोलिंग के डर से अपनी बात रखने से बचते हैं।
भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री के समर्थकों को भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने से रोका जाना चाहिए। ट्रोलिंग की ये गंदी राजनीति तुरंत बंद होनी चाहिए।"
NEET पेपर लीक मुद्दे पर ठाकरे ने स्पष्ट किया कि ये तो सिर्फ एक जरिया बना, CJP के प्रदर्शन को मिला भारी समर्थन दरअसल सालों से जनता में पनप रहे गुस्से का विस्फोट था।