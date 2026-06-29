'द फैमिली मैन सीजन 4' की पुष्टि हो गई

'द फैमिली मैन सीजन 4' के साथ होगी श्रीकांत तिवारी की वापसी, निर्माताओं ने लगाई मुहर

लेखन ज्योति सिंह 12:57 pm Jun 29, 202612:57 pm

क्या है खबर?

मनोज बाजपेयी की वेब सीरीज 'द फैमिली मैन' के अब तक 3 सीजन आ चुके हैं। इसका तीसरा सीजन नवंबर, 2025 में रिलीज हुआ था, जिसे दर्शकों द्वारा काफी सकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिलीं। कहानी का अंत पहले ही अगले सीजन की ओर इशारा दे चुका था और अब निर्माताओं ने भी अगले सीजन की आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर दी है। निर्माता राज और डीके ने पुष्टि की है कि सीरीज के चौथे सीजन पर काम चल रहा है।