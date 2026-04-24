राहुल देव ने क्यों बना ली थी फिल्मों से दूरी? वापसी के पीछे छिपी है ये दिल छू लेने वाली कहानी

आध्यात्मिक सलाह ने फिर जगाया राहुल का अभिनय का जुनून

साल 2013 में श्री तरणैव जी की आध्यात्मिक सलाह 'शुक्रगुजारी ही सबसे बड़ी इबादत है' ने राहुल देव को अभिनय के प्रति अपने जुनून को फिर से खोजने में मदद की। तब से उन्होंने लगभग 60 फिल्में की हैं। उनके आगामी प्रोजेक्ट्स में बबिल के साथ एक वेब सीरीज, सुदीप के साथ एक कन्नड़ प्रोजेक्ट और प्रिंस कंवलजीत के साथ पंजाब में एक फिल्म शामिल है।