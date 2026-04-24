राहुल देव ने क्यों बना ली थी फिल्मों से दूरी? वापसी के पीछे छिपी है ये दिल छू लेने वाली कहानी
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अभिनेता राहुल देव अपनी दमदार भूमिकाओं के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने लगभग 150 फिल्मों और शोज में काम किया है, जिनमें हाल ही के प्रोजेक्ट्स जैसे 'इक्कीस' और 'द एम्पायर' भी शामिल हैं। अपनी पत्नी को कैंसर से खोने के बाद, उन्होंने फिल्मी चकाचौंध से दूरी बना ली और दिल्ली में अपने बेटे सिद्धांत को पालने पर पूरा ध्यान दिया।
आध्यात्मिक सलाह ने फिर जगाया राहुल का अभिनय का जुनून
साल 2013 में श्री तरणैव जी की आध्यात्मिक सलाह 'शुक्रगुजारी ही सबसे बड़ी इबादत है' ने राहुल देव को अभिनय के प्रति अपने जुनून को फिर से खोजने में मदद की। तब से उन्होंने लगभग 60 फिल्में की हैं। उनके आगामी प्रोजेक्ट्स में बबिल के साथ एक वेब सीरीज, सुदीप के साथ एक कन्नड़ प्रोजेक्ट और प्रिंस कंवलजीत के साथ पंजाब में एक फिल्म शामिल है।