रणबीर कपूर को देखते ही 'जय श्री राम' बोलती हैं राहा

राहा ने पापा रणबीर कपूर से की थी दादी नीतू की शिकायत, जानें फिर क्या हुआ

लेखन अंशिका शुक्ला 03:16 pm Nov 09, 202603:16 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेता रणबीर कपूर कई बार बता चुके हैं कि बेटी राहा के आने से उनकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आया है और वह एक बेहतर इंसान बने हैं। वहीं, हाल ही में कर्ली टेल्स को दिए इंटरव्यू में नीतू कपूर ने रणबीर की परवरिश से जुड़ी एक खास आदत का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि रणबीर का यह तरीका राहा को अपनी बात बेहतर ढंग से समझाने और व्यक्त करने में मदद करता है।