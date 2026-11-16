12 साल बाद रियलिटी शो 'रोडीज' में लौटे रघु राम

'MTV रोडीज' में 12 साल बाद रघु राम की धमाकेदार वापसी, बोले- यह मेरा पुनर्जन्म

लेखन ज्योति सिंह 06:59 pm Nov 16, 202606:59 pm

क्या है खबर?

'MTV रोडीज' के OG रोडी माने जाने वाले रघु राम का इस शो से वनवास खत्म हो गया है। वह शो के 21वें सीजन 'रोडीज: रीबर्थ' से अपनी धमाकेदार वापसी करने जा रहे हैं। वह दोबारा से इसमें बतौर होस्ट दिखाई देंगे, जहां उनके पास किसी भी प्रतियोगी की मौत या पुनर्जन्म का फैसला करने की खास शक्ति होगी। बता दें, रघु ने 2003 में 'MTV रोडीज' की शुरुआत की थी। वह करीब एक दशक तक इससे जुड़े थे।