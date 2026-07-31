राघव जुयाल ने 'किंग' में अपने किरदार को लेकर बात की

'किंग' में विलेन बनकर शाहरुख खान को टक्कर देंगे राघव जुयाल? पहली बार किया ये खुलासा

लेखन ज्योति सिंह 07:04 pm Jul 31, 202607:04 pm

क्या है खबर?

शाहरुख खान की फिल्म 'किंग' इस साल क्रिसमस पर तहलका मचाने आ रही है। सिद्धार्थ आनंद के निर्देशन में बनी रही इस एक्शन थ्रिलर में राघव जुयाल भी मौजूद हैं, जिन्हें लेकर कहा जा रहा था कि वह इसमें युवा विलेन के किरदार में नजर आएंगे। हालांकि, अपनी हालिया रिलीज फिल्म 'भाई तेरा स्टार है' के प्रमोशन के दौरान राघव ने इन चर्चाओं पर चुप्पी तोड़ी। उन्होंने बताया कि फिल्म को अनोखे तरीके से फिल्माया जा रहा है।