RJ महवश 'रागिनी MMS 3' की स्टार कास्ट में हुईं शामिल, जानिए कब रिलीज होगी फिल्म?
रेडियो जॉकी महवाश अब हॉरर-कॉमेडी की दुनिया में कदम रख रही हैं। वह 'रागिनी MMS 3' फिल्म का हिस्सा बन गई हैं, जिसमें उनके साथ आयुष शर्मा, जुनैद खान, तमन्ना भाटिया और नजर आने वाले हैं।
फिल्म को शशांक घोष निर्देशित कर रहे हैं और इसे एक थ्रिलर बताया जा रहा है। वैसे तो फिल्म की शूटिंग पहले से ही शुरू हो चुकी थी, लेकिन अब महवाश भी सेट पर पहुंच गई हैं और उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है।
'रागिनी MMS 3' कब होगी रिलीज?
इस बार 'रागिनी MMS' की तीसरी कड़ी में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। फिल्म अब सिर्फ डरावनी थीम तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इसमें अलौकिक घटनाओं पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा।
निर्देशक साहिर रजा के प्रोजेक्ट से हटने के बाद अब फिल्म का निर्देशन शशांक घोष संभाल रहे हैं। खबर है कि नरगिस फाखरी इस फिल्म में एक पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाएंगी। निर्माताओं का मानना है कि यह नयापन दर्शकों को पसंद आएगा। 'रागिनी MMS 3' इसी साल सिनेमाघरों में रिलीज होगी।